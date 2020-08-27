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Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по построенным участкам автомобильной трассы "Таврида" - ключевой магистрали Крыма.

За рулем президентского "Ауруса" он проехал по одному из этапов трассы.

В сопровождении главного технолога АО "ВАД" Андрея Волкова президент проинспектировал полотно автомагистрали. Сев в лимузин, глава государства пристегнулся, "чтобы не пришлось платить штрафы".

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Осматривая трассу, президент отметил, что "нужно съезды сделать, поскольку, когда идет туристический поток, люди же не в Симферополь едут". Он также заметил, что ранее практически всю трассу осмотрел с воздуха.

"Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя, вдвое сократив время передвижения по полуострову. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

Стоимость семи уже построенных участков дороги общей длиной 250,7 км составляет около 150 млрд рублей.

Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя (около 190 км) было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум - в июле 2020 года.

Дорога станет федеральной, строится за счет средств целевой программы развития республики Крым и Севастополя.

Владимир Путин Крым Таврида Аурус

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