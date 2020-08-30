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К тушению крупного пожара в Новосибирске привлечен пожарный поезд

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные силы, в том числе пожарный поезд, привлечены к тушению складского здания в Советском районе Новосибирска, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 17:15 по московскому времени. Произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытый огонь охватил складское здание площадью 14 тысяч квадратных метров. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, обрушение произошло на площади 200 квадратных метров.

Тушение осложняется тем, что на складе хранятся 15 газовых баллонов и большое количество других горючих материалов. Также сообщается о недостаточном давлении в противопожарном водопроводе.

Пожарные предотвращают угрозу распространения огня на соседние здания. Всего задействованы 73 человека и 20 единиц техники.

В здании по ул. Механизаторов, 72 в микрорайоне ОбьГЭС Советского района Новосибирска расположено 12 организаций, в том числе склад шин, компания по производству пластиковых окон, строительные и производственные организации.

Новосибирск

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