Крупный пожар на складе ЛКМ в Новосибирске ликвидирован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали пожар в складском здании в Советском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали крупное возгорание в здании склада по улице Механизаторов в Советском районе Новосибирска. Площадь пожара составила порядка 1000 кв. м. В 01:42 по местному времени (21:42 по Москве - ИФ) открытое горение было ликвидировано. На данный момент проводится проливка и разборка завалов. Причину пожара установят дознаватели МЧС России", - сообщил представитель ведомства.

По предварительной информации, внутри складского помещения хранились автомобильные шины, пластиковые изделия, лакокрасочные материалы и 15 газовых баллонов. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 17:15 по Москве (21:15 по местному времени - ИФ) от очевидцев.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горело складское здание площадью 14 тыс. кв. м.

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м.

Тушение осложнялось хранящимися на складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.

На ликвидации пожара задействованы 86 человек и 26 единиц техники, в том числе высотная техника. Для бесперебойной подачи воды использовались две пожарно-насосные станции. Вода для тушения подавалась непосредственно из реки Обь, для чего было проложено более 4 км рукавных линий и задействованы три рукавных автомобиля и пожарный катер.

Также на место был направлена химико-радиометрическая лаборатория для замеров атмосферного воздуха. В результате превышения предельно допустимых значений не выявлено.

В четырехэтажном здании по ул. Механизаторов, 72 в микрорайоне ОбьГЭС Советского района Новосибирска расположено 12 организаций, в том числе склад шин, компания по производству пластиковых окон, строительные и производственные организации.