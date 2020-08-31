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Адвокат сообщил об обысках у активистов "Крымской солидарности"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят в понедельник утром обыски в домах активистов "Крымской солидарности", сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Курбединов.

"Двое из тех, у кого проводятся обыски, являются активистами "Крымской солидарности". Среди них - Айдер Кадыров, он работает на "Грани.ру", - сказал Курбединов.

"Адвокатов на обыски не пустили", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что, пока юристы не встретятся с подзащитными, не ясно, по какой статье Уголовного кодекса РФ их подозревают. "Везут в (крымское управление - ИФ) ФСБ", - отметил Курбединов.

Обыски, по сведениям сторонников "Крымской солидарности" в соцсетях, проходят у четырех жителей Крыма - в Нижнегорском и Советском районах, в Судаке и судакском селе Солнечная Долина. По нескольким адресам оперативные мероприятия закончены, по разным данным, силовики забрали с собой одного или двух человек.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Неформальное объединение юристов, гражданских журналистов и общественников "Крымская солидарность" появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые сами обвиняемые считают политически мотивированными. Обычно задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в ней).

Эмиль Курбединов Крым Крымская солидарность Айдер Кадыров

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