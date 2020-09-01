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На четырех крымчан завели дело за переписку с адептом ИГ в соцсетях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четверо жителей Крыма, доставленные после обысков утром 31 августа в здание УФСБ и вышедшие оттуда поздно вечером, стали фигурантами уголовного дела о недоносительстве, с мужчин взяли подписку о невыезде, сообщили "Интерфаксу" их адвокаты.

"К моему подзащитному меня запустили около девяти часов вечера и вышли мы в пол-одиннадцатого. Всех (четырех - ИФ) отпустили. У всех статья о недоносительстве", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ридвана Умерова Марлен Халиков.

Адвокат Энвера Топчи Эмине Авамилева уточнила в беседе с агентством, что против четырех крымчан возбуждено дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

Ее санкция - до 100 тыс. рублей штрафа, либо до одного года принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

Со слов фигурантов, им вменяют несообщение в правоохранительные органы о переписке в соцсети "ВКонтакте" в 2015 году с Умиджоном Д., который призывал ехать воевать на Ближний Восток на стороне международной террористической организации ИГ (запрещена в России).

Агентство не располагает комментарием спецслужбы по этому делу.

Обыски у активистов "Крымской солидарности"

Как сообщалось, обыски прошли утром 31 августа в трех регионах полуострова: в Нижнегорском и Советском районах, в Судаке и судакском селе Солнечная долина. После них в здание крымского управления ФСБ в Симферополе забрали Айдера Кадырова, Энвера Топчи, Ридвана Умерова и Айдера Аблякимова.

Как минимум двое из них являются активистами "Крымской солидарности". Неформальное объединение юристов, гражданских журналистов и общественников "Крымская солидарность" появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые сами обвиняемые считают политически мотивированными.

МИД Украины выразил протест из-за событий в Крыму, потребовал от России освободить задержанных, от мирового сообщества - усилить давление на РФ. Украинские прокуратура и полиция начали расследование по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Украина называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. Россия заявляет, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда, Крым принадлежит ей.

Крым ИГ

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