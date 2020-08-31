Суд оштрафовал жительницу Татарстана, посадившую за руль 6-летнего сына

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Елабужский городской суд Татарстана в понедельник оштрафовал женщину, посадившую за руль автомобиля маленького сына, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей",- говорится в релизе.

Установлено, что 10 ноября 2019 года на автодороге М-7 Волга "Москва-Уфа" в Елабужском районе Татарстана 29-летняя обвиняемая посадила за руль 6-летнего сына. Автомобиль в это время двигался со скоростью 130 км/ч. Произошедшее она запечатлела на видео и выложила в соцсети.

23 ноября в отделе полиции города Мамадыш обвиняемая порвала составленные на нее административные протоколы и ударила сотрудницу полиции. "При этом злоумышленница разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате ее действий, сотрудница полиции получила телесные повреждения", - сообщает пресс-служба.

Женщина признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).