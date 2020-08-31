Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

ВТБ начал проверку по факту утечки данных своих клиентов

ВТБ начал проверку по факту утечки данных своих клиентов
Фото: Максим Стулов/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВТБ обнаружил информацию о появлении в интернете данных клиентов банка, привлек правоохранительные органы для проверки этого факта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

База, обнаруженная службой безопасности банка в продаже в интернете, содержит ФИО, телефонный номер, серию и номер паспорта. ВТБ отмечает, что угрозы сохранности средств клиентов нет: такой набор данных не позволяет злоумышленникам предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, однако может быть использован в схемах социальной инженерии.

"Служба безопасности банка предпринимает все необходимые в данной ситуации меры. В настоящий момент мы проводим всестороннюю проверку данного факта, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Просим наших клиентов со своей стороны соблюдать требования финансовой безопасности и не передавать третьим лицам, в том числе и по телефону, персональные данные карт, пароли, коды из sms-сообщений и другую информацию", - заявили в ВТБ.

Накануне, 30 августа, стало известно, что в открытый доступ в интернет попала база данных карт ВТБ, принадлежащих клиентам, которые оплачивали покупки на маркетплейсе Joom. Пресс-служба ВТБ тогда заявила, что на стороне банка никаких утечек персональной информации не было. Банк также заявил, что угрозы сохранности средств клиентов нет, поскольку данные не позволяют совершать какие-либо действия со счетами клиентов. ВТБ проводит проверку инцидента, по ее результатам пообещал принять соответствующие меры.

ВТБ

Новости

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для детей с эпилепсией "Фризиум"

Самый длинный в середине XX века ледник на Урале полностью растаял

Самый длинный в середине XX века ледник на Урале полностью растаял
Пандемия коронавируса

Суд отменил штраф в 30 тыс. руб. жителю Башкирии за фейк о COVID-19

Пандемия коронавируса

COVID-вакцинация групп риска в РФ планируется после ноября-декабря

ДТП с участием Михаила Ефремова

Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте

Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Пандемия коронавируса

В РФ самым стойким к COVID-19 оказался иммунитет детей до 13 лет

В РФ самым стойким к COVID-19 оказался иммунитет детей до 13 лет
Пандемия коронавируса

В РФ стартует второй этап исследования иммунитета к COVID-19

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры
Пандемия коронавируса

Вузам в РФ поручили подготовиться к возобновлению COVID-ограничений

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');