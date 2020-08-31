ВТБ начал проверку по факту утечки данных своих клиентов

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВТБ обнаружил информацию о появлении в интернете данных клиентов банка, привлек правоохранительные органы для проверки этого факта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

База, обнаруженная службой безопасности банка в продаже в интернете, содержит ФИО, телефонный номер, серию и номер паспорта. ВТБ отмечает, что угрозы сохранности средств клиентов нет: такой набор данных не позволяет злоумышленникам предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, однако может быть использован в схемах социальной инженерии.

"Служба безопасности банка предпринимает все необходимые в данной ситуации меры. В настоящий момент мы проводим всестороннюю проверку данного факта, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Просим наших клиентов со своей стороны соблюдать требования финансовой безопасности и не передавать третьим лицам, в том числе и по телефону, персональные данные карт, пароли, коды из sms-сообщений и другую информацию", - заявили в ВТБ.

Накануне, 30 августа, стало известно, что в открытый доступ в интернет попала база данных карт ВТБ, принадлежащих клиентам, которые оплачивали покупки на маркетплейсе Joom. Пресс-служба ВТБ тогда заявила, что на стороне банка никаких утечек персональной информации не было. Банк также заявил, что угрозы сохранности средств клиентов нет, поскольку данные не позволяют совершать какие-либо действия со счетами клиентов. ВТБ проводит проверку инцидента, по ее результатам пообещал принять соответствующие меры.