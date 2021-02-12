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"Яндекс" сообщил о взломе 4887 почтовых ящиков по вине сотрудника

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Служба безопасности "Яндекса" обнаружила взлом 4887 почтовых ящиков пользователей "Яндекс.Почты" по вине сотрудника компании. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса".

Выяснилось, что один из трех системных администраторов, имевших право доступа к почте пользователей для работ по техподдержке сервиса, несанкционированно предоставлял доступ в ящики клиентов.

"В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков, - говорится в пресс-релизе. - Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи". Перед ними извинились.

Компания пообещала провести внутреннее расследование и пересмотреть положение сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей.

"Яндекс" сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В октябре 2019 года стало известно о масштабной утечке данных клиентов Сбербанка. Банк впоследствии выяснил, что штатный сотрудник продал данные о 5000 кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Глава Сбера Герман Греф обещал тогда усилить контроль за доступом сотрудников к системам, чтобы минимизировать человеческий фактор.

Яндекс Сбербанк

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