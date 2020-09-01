Учебный год начинается в России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новый учебный год стартует в школах, колледжах и вузах России: студенты и школьники приступят к очным занятиям в классах и аудиториях после пятимесячного коронавирусного перерыва.

Двери школ откроются для 17 млн учащихся, при этом в первые классы по всей стране пойдут порядка 2 млн детей.

Традиционные для Дня знаний школьные линейки, как поясняли в Минпросвещения, состоятся. Однако их рекомендовано проводить на свежем воздухе, а число участников ограничить: в большинстве школ праздник проведут только для учеников первых классов и будущих выпускников. Родителям, которые придут проводить ребенка в первый класс, придется надеть защитную маску.

Новый год по новым правилам

Из-за коронавируса школы будут работать в режиме ограничений, призванных уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Во-первых, в школах появится "входной фильтр": на входе в здание будут дежурить медики с бесконтактным термометром. У всех входящих - как учеников, так и учителей - проверят температуру тела и наличие симптомов ОРВИ, потенциальных болеющих в классы не пустят.

Во-вторых, контакты учеников из разных классов друг с другом ограничат. За каждым классом будет закреплена отдельная аудитория, в которой будет проходить бОльшая часть занятий. Расписание перемен скорректируют, чтобы в перерывах не допустить скопления школьников. Массовые мероприятия (кроме линеек 1 сентября) остаются под запретом.

В-третьих, вводится особый дезинфекционный режим: все здания предписано часто мыть с дезинфицирующими средствами, также будут регулярно обрабатываться ручки дверей, поручни, перила и другие поверхности. Особое внимание уделят проветриванию помещений.

Роспотребнадзор разъясняет, что требований носить маски для школьников не предъявляется: в школе можно будет находиться без средств индивидуальной защиты. Вопрос о ношении масок учителями определяется региональными властями. Родители смогут зайти в школу только в маске, причем массовое посещение будет исключено: все родительские собрания планируется проводить в онлайн-формате.

Эти и другие ограничения пока действуют до 1 января - это срок, который определен в нормативных документах Роспотребнадзора и упомянут в совместных рекомендациях надзорного органа и Минпросвещения, которые были направлены в августе региональным властям.

"Понимаем, что обеспечение санитарной безопасности вызовет определенное неудобство, но рассчитываем на сознательное, ответственное отношение к вынужденным, но жизненно важным профилактическим режимам", - заявлял глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Студенты вернутся в аудитории

Мероприятия против коронавируса в колледжах и вузах в целом повторяют набор мер в школах: "входной фильтр", разделение потоков учащихся и особый дезинфекционный режим. Но, в отличие от школьников, студентам (и преподавателям) придется носить в учебных аудиториях маски и соблюдать социальную дистанцию.

Минобрнауки разъясняло, что иностранные студенты, которые не могут приехать в Россию, приступят к учебе в дистанционном формате до момента, пока международное сообщение не восстановится и границы не откроют. Тем из них, кто смог приехать в вуз, предписано пройти 14-дневную изоляцию, на 10-12 день которой нужно сдать тест на коронавирус. В 2019/20 учебном году в России обучались 297 тыс. 993 иностранных студента, в основном это молодые люди из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

Приемная кампания в вузы в этом году впервые в российской истории прошла в онлайн-формате. Ее итоги пока окончательно не подведены, однако Минобрнауки уже сообщило, что, несмотря на пандемию, средний балл ЕГЭ поступающих в вузы в этом году вырос в половине высших учебных заведений страны. Флагман российского высшего образования МГУ им. М.В.Ломоносова отчитался, что в этом году число поступающих в университет выросло по сравнению с прошлым годом на 16,6%, средний балл снизился на 0,8 балла до 82,48.

Заболеваемость под контролем

За заболеваемостью COVID-19 в образовательных организациях Роспотребнадзор будет следить отдельно. 26 августа вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что в начале учебного года в России будет запущен мониторинг заболеваемости COVID-19 среди школьников и студентов, в рамках которого будут обследованы 3 тыс. клинически здоровых людей в десяти регионах. Итоги этого исследования будут подведены, по словам Голиковой, к третьей декаде сентября.

Контролировать развитие COVID-19 планируется также с помощью новой вакцины - первый российский препарат, разработанный в Институте Гамалеи Минздрава, уже получил временную регистрацию в России и продолжает проходить массовые испытания. Как ожидается, первыми эту вакцину могут получить, наряду с медиками, и школьные учителя - тем не менее, по заявлениям властей, исключительно на добровольных началах.

Между тем, 31 августа стало известно, что дети дошкольного и младшего школьного возраста имеют самый крепкий иммунитет к COVID.

Согласно исследованию, проведенному Роспотребнадзором в июне-августе в 26 регионах, в котором приняли участие 71,8 тыс. человек, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста: показатели для этих возрастных групп оказались в 1,3 - 2,1 раза выше среднего уровня популяционного иммунитета в регионе.

В пользу того, что риски заражения у детей меньше, чем у взрослых, говорят также итоги детской оздоровительной кампании: по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за лето в России отдохнуло более 1 млн детей, и специалисты не видели ни одного случая инфицирования с серьезными симптомами в лагерях ни у детей, ни у вожатых.