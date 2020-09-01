Минкультуры пообещало ввезти иностранных студентов творческих вузов к октябрю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные студенты творческих вузов приедут в Россию учиться до 1 октября, пообещала министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, их возвращение прорабатывалось с Роспотребнадзором.

Министр напомнила, что ее ведомство вместе с вузом составляет списки иностранцев и "совсем скоро будет точно подтверждено, кто из этих студентов приедет".

"В России сейчас такая возможность есть, и мы ждем этих студентов и готовимся к 1 октября, они просто приедут на месяц позже", - сказала Любимова.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на телеканале "Россия 1", что иностранные студенты смогут приехать в Россию "тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены".

Любимова 1 сентября проверила готовность Московской государственной академии хореографии к началу проведения занятий онлайн с иностранными студентами. Она присутствовала на одном таком занятии.

Всего в академии в этом учебном году 26 иностранных студентов. Занятия для студентов из разных стран проходят в удобное для них и преподавателей время.

Минобрнауки сообщило, что студенты-иностранцы должны будут проходить двухнедельный карантин по приезде, но помочь им получить разрешение на въезд ведомство не может. Чтобы студент вернулся учиться в Россию, граница его страны с Россией должна быть открыта, сказали в министерстве.

19 августа студенты из Казахстана подписали коллективное обращение к российскому правительству, МИД и ФСБ с просьбой включить учебу в список оснований для въезда в Россию. Их десятки тысяч. Они считают, что полноценно учиться дистанционно невозможно, и они становятсяч неконкурентоспособными по сравнению с "очниками".

31 августа МИД Таджикистана попросил российское посольство помочь таджикским студентам российских вузов попасть на очную учебу.