Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Вид на завод АО "Башкирская содовая компания" Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), наложить арест на акции, а также запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, сообщает пресс-служба суда.

Как говорится в релизе, в арбитражный суд Башкирии поступил иск первого заместителя генпрокурора РФ "об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения (...), списать акции с лицевого счета указанных организаций и зачислить их на лицевой счет Росимущества".

Речь идет о пакетах акций, которыми владеют ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947,24 тыс. штук), башкирское АО "Региональный фонд" (634,174 тыс.) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4,254 тыс.).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и БСК.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ 28 августа направила в Арбитражный суд Башкирии иск о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания". Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения был подан в целях защиты интересов государства, так как "переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", поясняло ведомство. Истец ходатайствовал также об обеспечении иска.

В число ответчиков по иску надзорного ведомства включены "Башхим", АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия".

Башкирия, в свою очередь, заявила о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования: возврат акций предприятия в собственность республики и возмещение ущерба в размере 34 млрд рублей. Суд принял заявление к производству и назначил заседание на 14 октября.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%.

После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика" в соотношении 19,37 обыкновенной и такое же количество привилегированных акций "Соды" номиналом 40 рублей каждая в одну обыкновенную акцию "Каустика" номиналом 100 рублей.

Скандал вокруг БСК

Тема "Башкирской содовой компании" получила большой общественный резонанс в связи с историей расширения ресурсной базы за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе (шихане) Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов.

В начале августа текущего года начатая компанией на шихане вырубка лесного массива для проведения геологоразведочных работ спровоцировала общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. Власти Башкирии начали поиск компромиссного решения, устраивающее все стороны конфликта.

Однако позднее глава Башкирии Радий Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру.

По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 35 млрд рублей.

Действия главы Башкирии были поддержаны руководством страны. 26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.