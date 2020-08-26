Путин потребовал проверить, как был утрачен госконтроль в БСК

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над "Башкирской содовой компанией" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия").

На совещании с членами правительства он напомнил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной".

"У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое - на выкачивание денег любой ценой, и как можно в большем объеме", - подчеркнул президент РФ.

Путин констатировал, что деньги в развитие "Башкирской содовой компании" практически не инвестируются и в регионе не остаются.

Он напомнил, что контрольный пакет "Башкирской содовой компании" принадлежит частным лицам, но, указал президент, заработанные деньги практически не инвестируются в развитие региона. Так при общем объеме выручки в 2019 году в 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло 2,5 млрд рублей.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

"Где деньги? Известно где - в офшорах", - констатировал Путин.

Он отметил, что в 2018 году было направлено 12,3 млрд рублей, что составляет 106% от чистой прибыли. В 2019 году на дивиденды направили 107% от чистой прибыли.

"Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета: во Францию, Швейцарию. Жить конечно можно где угодно, мы свободная страна. Но если вы здесь работаете, то нужно заботиться о сохранении рабочих мест. Но делать это нужно своевременно, ритмично", - сказал он.

Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться в ситуации вокруг БСК и предложить решение.

Экологический конфликт вокруг БСК

В настоящее время большой общественный резонанс имеет тема расширения ресурсной базы БСК за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе (шихане) Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку шиханов.

В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау, где обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы компании.

Но после того как БСК начала на шихане вырубку лесного массива, в регионе начались общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. В результате Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта.

Позднее глава региона, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды.

Власти республики рассчитывают также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Кроме того, республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов.