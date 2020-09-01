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Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Республики Тыва опубликовал первое сообщение о возбуждении новой для России процедуры внесудебного банкротства гражданина. Ей воспользовался 33-летний житель поселка Каа-Хем - Буян Донгак.

В информации на сайте "Федресурса" (ЕФРСБ, fedresurs.ru) МФЦ уведомил, что Донгак в своем заявлении указал долг в 202 тыс. рублей по привлеченному в 2013 году в АйМаниБанке автокредиту. Сам АйМаниБанк в 2016 году лишился лицензии, в 2017 году суд признал его банкротом.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о внесудебном банкротстве. Граждане получили право бесплатно через МФЦ обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. Для этого у гражданина должны быть непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, закрыто исполнительное производство из-за отсутствия имущества и не возбуждено иное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

По словам курирующего замминистра экономического развития Ильи Торосова, которые приводятся в сообщении ведомства, перед запуском новой процедуры все ее элементы тестировались на протяжении двух недель. Он отметил, что вовлечение МФЦ в процедуру станет новой вехой в развитии самих центров - они смогут заниматься обработкой и верификацией данных, будут взаимодействовать с налоговой службой и службой судебных приставов.

В заявлении на собственное банкротство гражданин должен перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним. Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия обязательным условиям, он вернет заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде, либо обратиться вновь с заявлением через месяц.

В том случае, если проверка подтвердит право гражданина на упрощенное банкротство, то МФЦ в течение четырех дней разместит соответствующую информацию в ЕФРСБ. После размещения этих данных начнется полугодовая процедура банкротства, которая завершится признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Судебная процедура личного банкротства появилась в РФ в октябре 2015 года, и граждане все активнее ее используют. Суды в I полугодии 2020 года признали банкротами 42718 российских граждан (с учетом индивидуальных предпринимателей). Этот показатель на 47,2% больше, чем в таком же периоде 2019 года.

"Внесудебное банкротство открывает возможность списания долга для нового пласта должников, у которых нет значимых активов и доходов, поэтому оно выполняет важную социальную функцию", - прокомментировал руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Тыва МФЦ Федресурс

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