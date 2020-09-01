Граждане РФ получили право банкротиться без суда

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Граждане РФ с непогашенными долгами от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. теперь вправе начинать процедуру личного банкротства во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ). С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон 289-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты РФ в части внесудебного банкротства гражданина".

Воспользоваться внесудебным порядком смогут должники, у которых ранее судебные приставы не нашли имущества и по этой причине вернули исполнительный лист взыскателю. Больше никаких условий для желающих заявить о личном банкротстве не ставится. В заявлении на собственное банкротство гражданин должен будет только перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним.

Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия в поданных документах, он вернет заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде либо обратиться вновь с заявлением через месяц.

В случае, если проверка подтвердит право гражданина на упрощенное банкротство, МФЦ в течение четырех дней разместит соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, "Федресурс"). После размещения этих данных начнется полугодовая процедура банкротства, которая будет заканчиваться признанием долгов безнадежными ко взысканию.

С момента начала процедуры внесудебного банкротства прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Это правило не распространяется на долги, которые заявитель не указал в своем заявлении, и долги по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д.

На время процедуры гражданину запрещается брать новые займы, кредиты, выступать поручителем. В случае получения в это время в собственность имущества "или иного существенного изменения" имущественного положения, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить МФЦ, а последний прекратит процедуру банкротства.

Кредиторы, упомянутые гражданином в заявлении, получат широкие возможности по розыску его имущества, направляя запросы на этот счет в госорганы. Состав сведений, содержащихся в запросе, а также порядок и сроки представления ответа на него определит правительство РФ.

Кроме того, кредиторы смогут перевести процедуру банкротства гражданина и в суд. Это право будет у кредиторов, которых должник не укажет в заявлении на личное банкротство, а также у остальных кредиторов, если выяснится, что, например, гражданин занизил размер долга, чтобы подпасть под лимит до 500 тыс. руб.

Процедура будет бесплатной для граждан, станет дешевым ускоренным аналогом для существующего сейчас банкротства через суд. По оценкам Минэкономразвития, ежегодно на финансирование новых обязанностей МФЦ потребуется из бюджета дополнительно 400 млн рублей из расчета 3600 руб. за одну процедуру. Таким образом, в год упрощенным механизмом личного банкротства смогут воспользоваться порядка 111 тыс. человек, приводили ранее расчеты в Минэкономразвития.

Судебная процедура личного банкротства появилась в РФ в октябре 2015 года, и постепенно граждане стали довольно активно ее использовать. Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан (с учетом индивидуальных предпринимателей). Этот показатель на 56,8% больше, чем годом ранее.

Однако законодатели считали, что из-за необходимости оплаты услуг финансовых управляющих опция личного банкротства через суд оказалась недоступной для тех, кто действительно оказался в трудном финансовом положении. Осенью 2019 года единоросс Николай Николаев предложил Госдуме наряду с судебной процедурой создать и бесплатную внесудебную.

В феврале 2020 года Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении, а в конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством "обеспечить принятие" этого документа в срок до 17 апреля. Однако из-за споров о требованиях к кандидатам в банкроты депутаты не уложились в срок.