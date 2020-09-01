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Путин по видеосвязи проведет для школьников урок на тему юбилея Победы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День знаний примет участие во Всероссийском открытом уроке.

В этом году темой открытого урока станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие начнется в 12:00.

Путин каждый год поздравляет школьников с Днем знаний. Как правило, он делает это лично, совмещая эти встречи с поездками в регионы. В прошлом году президент посетил тулунскую школу в Иркутской области, а годом ранее встретился с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Однако в этом году, как сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент пообщается с российскими школьниками в режиме видеоконференции.

В ходе урока на связь с Путиным выйдут школьники из Крыма, Карелии, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.

Кроме того, в открытом уроке примут участие курсанты довузовских учебных заведений Минобороны - Тверского суворовского военного училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, а также только что введенного в эксплуатацию филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Еще одной новой школой, подключенной к видеоконференции, станет средняя образовательная школа №4 города Усмань Липецкой области.

В режиме онлайн в группе "ВКонтакте" урок будут смотреть больше 5 млн школьников из 40 тысяч школ страны.

В центральной студии в университете МИСиС будут находиться активисты Российского движения школьников, "Юнармии", "Волонтеров Победы", патриотических клубов, полуфиналисты всероссийского конкурса "Большая перемена".

Как ожидается, в ходе урока будет обсуждаться значение Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой, дети и детство в годы войны, Нюрнбергский процесс, участие современных школьников в сохранению исторической памяти.

Владимир Путин

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