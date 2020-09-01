Житель Перми получил приговор за портрет Власова на акции "Бессмертный полк"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU -Пермский краевой суд признал 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова виновным в реабилитации нацизма. Он приговорен к 200 часам обязательных работ, и у него конфискуют компьютер, сообщили в пресс-службе суда.

Симанову вменили ч.3 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). О возбуждении в его отношении уголовного дела стало известно в середине мая.

Суд установил, что он 4 мая через приложение в соцсети отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию генерала Андрея Власова для трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн". Власов во время Великой Отечественной войны попал в плен, перешел на сторону гитлеровской Германии, затем был выдан Советскому Союзу, признан изменником родины и повешен.

Аналогичные дела были возбуждены за отправку в проект фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера под видом ветеранов.