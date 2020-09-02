"Газпром" попросили безвозмездно предоставлять газ для Вечных огней

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил на имя главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера письмо, в котором выразил мнение, что газ для мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти" в регионах мог бы поставляться на безвозмездной основе, сообщили "Интерфаксу" в ОНФ.

"Просим обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений "Вечный огонь" и "Огонь памяти" и рассмотреть возможность поставок газа для обеспечения их функционирования на безвозмездной основе", - говорится в тексте письма.

Конфликт по поводу Вечного огня произошёл в Рыбинске Ярославской области. Компания "Газпром межрегионгаз Ярославль" направила в городскую администрацию письмо с требованием оплатить поставку газа для мемориала на сумму 140,6 тыс. руб. Депутаты муниципального совета не согласились с требованиями компании - они считают, что поставки газа для мемориала должны быть благотворительными.

В претензии газовиков говорится, что их специалистами "выявлен акт внедоговорного, несанкционированного потребления природного газа объектом Мемориальный комплекс "Вечный огонь", расположенным в Рыбинске". Проблема возникла из-за того, что у них нет договора с городом на поставку газа, а без него использование топлива считается незаконным.

26 августа договор на дальнейшие поставки был заключен, однако кто именно возьмет на себя долг, пока неясно.

"Мы попросили государственную компанию проявить максимально социальную позицию и помочь нам в решении проблемы "гаснущих" Вечных огней", - отметил заместитель руководителя ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. Он добавил, что, "погаснувшие" Вечные огни не такое уж редкое явление в России.

Так, в Мурманске в 2018 году из-за дефицита газа, вызванного действиями поставщика топлива, отключили огонь на мемориале защитникам Заполярья во время Великой Отечественной войны. Несколько лет назад во Владивостоке из-за долгов флота компании-поставщику газа был отключен Вечный огонь мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". В августе прошлого года газ для мемориала "Вечный огонь" отключили на проспекте Победы Оренбурга, а в начале октября того же года мэрия Ульяновска получила требование погасить долг за газ для мемориальных комплексов.