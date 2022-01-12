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В ЕР попросили Путина поддержать предложение о бесплатном газе для "Вечных огней"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что газ для работы мемориалов "Вечного огня" в стране нужно сделать бесплатным.

"Предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования "Вечных огней". На самом деле, деньги по году небольшие", - сказал Турчак в среду в ходе совещания правительства с президентом РФ.

По словам Турчака, с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером такой подход уже согласован. Сенатор попросил президента поддержать предложение.

Газ для Вечных Огней в регионах и муниципалитетах, пояснил Турчак, поставляется как "Газпромом", так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы этих мемориалов не определен, в результате возникали ситуации, когда за долги или задержки в оплате со стороны муниципальных властей Вечные Огни были потушены.

"В ручном режиме мы эти вопросы решали, однако очевидно, что здесь требуется системный подход", - сказал зампред Совета Федерации.

Президент Владимир Путин, выслушав доклады, отметил, что вопросы и предложения, которые прозвучали, "безусловно, будут поддержаны".

В сентябре 2020 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил на имя главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера письмо, в котором выразил мнение, что газ для мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти" в регионах мог бы поставляться на безвозмездной основе. В мае 2021 года "Газпром" выразил готовность бесплатно поставлять газ для "Вечных огней", компания предложила закрепить это в документах государственного регулирования.

Газпром Единая Россия Андрей Турчак Владимир Путин ОНФ

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