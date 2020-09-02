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Юг России принял за летний сезон половину от обычного числа туристов

Однако в условиях пандемии это хороший результат, заявили в Ростуризме

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 7 млн туристов отдохнуло на юге России летом, это вдвое меньше, чем обычно, но в условиях пандемии коронавируса это хороший результат, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести", - сказала она на открытии выставки "Знай наше".

Догузова отметила, что во всех популярных у отдыхающих регионах России произошел многократный рост турпотоков, Алтай и Карелия были особенно восстребованы.

"Нестандартный, тяжелый год выдался для туристической отрасли. Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты", - отметила она.

Ростуризм Зарина Догузова Коронавирус

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