Пожилые смогут привиться от COVID-19 в рамках исследований в России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинироваться от коронавируса препаратом "Sputnik V" производства Института Гамалеи в рамках пострегистрационных исследований могут пожилые люди, в том числе старше 60 лет, пояснили в Минздраве России.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам в среду, что к участию в исследовании допущены граждане в возрасте старше 18 лет, "верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено".

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям Москвы сделать прививку от коронавируса, приняв участие в программе пострегистрационных исследований "Sputnik V". Желающим предлагалось оставить заявку на официальном портале мэра и правительства Москвы. В общей сложности будет набрано 40 тыс. участников старше 18 лет, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют проблем со здоровьем. Перед введением вакцины все добровольцы пройдут скрининг - сдадут анализы и пройдут консультации со специалистами.

Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Финансирование исследований Москва возьмет на себя.

Как рассказал "Интерфаксу" директор Института Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября.