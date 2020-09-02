За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с пневмнонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4844 до 4857.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 263 684 случая заражения COVID-19, 216 742 человека вылечились от инфекции (82% от заболевших).

Ранее в среду стало известно, что 13% московских учителей выработали иммунитет к коронавирусу.