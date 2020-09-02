Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с пневмнонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4844 до 4857.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 263 684 случая заражения COVID-19, 216 742 человека вылечились от инфекции (82% от заболевших).

Ранее в среду стало известно, что 13% московских учителей выработали иммунитет к коронавирусу.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа
Дело журналиста Ивана Сафронова

Следствие ограничило адвоката Павлова в комментариях по делу Сафронова

Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Умершие знаменитости

Умер народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев
Пандемия коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
ДТП с участием Михаила Ефремова

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым вернули ему деньги

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

Понедельник в Москве стал самым жарким днем в августе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');