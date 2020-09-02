Глава МИД РФ назвал условие контактов с белорусской оппозицией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия не будет встречаться с представителями белорусской оппозиции до тех пор, пока она не создаст структуру, действующую в правовом поле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы относимся к республике Беларусь как к суверенному государству. И относимся к любой структуре, которая там создается или провозглашается, как к структуре, которая обязана законы соблюдать", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам министра, "мы не знаем, как был сформирован координационный совет, многие из тех, кого объявили членами совета, узнали об этом постфактум, некоторые уже успели заявить, что они выходят из этой структуры".

"В этих условиях мы считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством республики Беларусь", - сказал Лавров.

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