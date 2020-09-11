Визит Лукашенко в Москву состоится 14 сентября

Пресс-конференция по итогам встречи президентов Белоруссии и России не планируется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоятся 14 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам, при этом он отрицательно ответил на вопрос, планируется ли подписание документов по итогам переговоров президентов.

Кроме того, по его словам, не планируется и проведение итоговой пресс-конференции. Песков при этом пообещал, что об основных итогах переговоров Путина и Лукашенко Кремль проинформирует. "Мы обязательно постараемся это сделать", - сказал он.

По его словам, публичной станет протокольная часть начала встречи двух президентов. "Будет транслироваться", - сказал Песков.

Пресс-секретаря также спросили, где будут проходить переговоры Путина и Лукашенко - в Кремле или в Ново-Огарево. В ответ Песков пообещал своевременно сообщить об этом.

Ранее сообщалось, что 30 августа в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко договорились о личной встрече в Москве.

2 сентября в Москве прошли переговоры глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. 3 сентября Минск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.