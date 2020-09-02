МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге вузов THE

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова укрепил позиции в авторитетном международном рейтинге университетов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking.

Вуз занял 174 место, поднявшись на 15 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, говорится в пресс-релизе THE, поступившем в "Интерфакс" в среду. В прошлом году МГУ занимал 189 строчку - тогда он поднялся на 10 позиций.

Московский университет стал единственным российским вузом в топ-200 рейтинга. Соседом МГУ в этом году стал Университет Эксетера (Великобритания), также ранжированный на 174 позиции.

"Московский университет продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам. Научные школы показали готовность решать важные исследовательские задачи, отвечать вызовам нового времени", - прокомментировал результат вуза ректор МГУ Виктор Садовничий, которого цитирует пресс-служба университета.

Рейтинг THE оценивает более 1500 университетов из 93 стран мира.