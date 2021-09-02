МГУ поднялся на 16 позиций в рейтинге университетов мира издания THE

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский государственный университет им Ломоносова занял 158-е место в рейтинге университетов мира, составленном изданием Times Higher Education (THE), это самая высокая позиция для российских вузов за время проведения исследования, сообщило издание.

"Сегодня издание объявило результаты рейтинга университетов мира THE World University Rankings 2022, в котором Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял самую высокую позицию за все время участия российских вузов - 158-е место в таблице", - говорится сообщении THE в четверг.

В сообщении отмечается, что в этом году МГУ поднялся в рейтинге на 16 позиций. В прошлом году вуз занимал 174-ю строчку.

Согласно сообщению, в этом году в исследовании приняло участие рекордное количество вузов из России - 60, 12 из которых появились в рейтинге впервые.

"Из числа дебютантов самые высокие места получили Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова и Донской государственный технический университет, заняв позиции выше 600-й в общем зачете (группа 501-600)", - сообщает THE.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в условиях пандемии во всем мире медицинские университеты демонстрируют резкий рост показателей цитируемости после успешных исследовательских работ по Covid-19, среди них российский университет имени И.М.Сеченова, "основной показатель цитирования которого увеличился более чем в три раза, с 8,5 до 28,9 по сравнению с предыдущим годом".

Рейтинг вузов, ежегодно составляемый британским изданием THE, публикуется с 2004 года и является одним из самых авторитетных в мире. При составлении рейтингов THE использует собственную методологию, в частности при составлении предметных рейтингов используются 13 индикаторов эффективности.

Они группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирования (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний).

В этом году в рейтинге приняло участие рекордное количество университетов - 1662 из 99 стран и регионов, что на 136 больше, чем в прошлом году. Первое место в рейтинге шестой год подряд занял Оксфордский университет (Великобритания).