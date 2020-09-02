По делу об убийстве женщины в детском садике арестован ее муж

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске арестован ее муж. Как сообщили в подмосковном главке СКР, на допросе он сказал, что убил ее из ревности.

Женщина была убита 31 августа на глазах у воспитанников. Она получила множественные ножевые колото-резаные раны шеи, туловища и рук.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Также проводится процессуальная проверка на предмет соответствия услуг, предоставляемых охранной организацией, требованиям безопасности.