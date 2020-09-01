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В Воскресенске мужчина убил жену в детском саду

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Воспитательница была убита в детском саду в подмосковном Воскресенске, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

На месте преступления задержан подозреваемый в убийстве - муж жертвы.

По предварительным данным, 31 августа мужчина проник на территорию детского сада, вошел в группу, где работала его супруга и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

53-летний подозреваемый задержан.

Анонимные телеграм-каналы сообщают, что мужчина неоднократно избивал жену и детей, она не заявляла об этом в полицию и собиралась с ним развестись.

Московская область Воскресенск

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