Эксперт заявил, что вещества группы "Новичка" могут изготавливать и частные структуры

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Отравляющие вещества, подобные "Новичку", могут создавать даже частные лаборатории, заявление правительства Германии о причинах ухудшения состояния здоровья Алексея Навального не проясняет картину произошедшего, заявил вице-президент Академии военных наук РФ Сергей Модестов.

"Сделать это (вещество - ИФ) может любая достаточно развитая структура, в том числе частная, участие государства в данном случае вовсе необязательно", - сказал Модестов "Интерфаксу" в среду.

"В любом случае, с тем же "Новичком". Что в конечном итоге это означает? В принципе чего-то изобличающего нас или еще кого-то в этом нет. Дальше надо искать, кто это сделал", - отметил эксперт.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли на лечение в клинику Charite в Берлине.

В 2018 году британские власти сообщали о применении "Новичка" против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По мнению властей королевства, к отравлению причастны российские власти. В России отвергают эти обвинения.