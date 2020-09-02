Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Эксперт заявил, что вещества группы "Новичка" могут изготавливать и частные структуры

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Отравляющие вещества, подобные "Новичку", могут создавать даже частные лаборатории, заявление правительства Германии о причинах ухудшения состояния здоровья Алексея Навального не проясняет картину произошедшего, заявил вице-президент Академии военных наук РФ Сергей Модестов.

"Сделать это (вещество - ИФ) может любая достаточно развитая структура, в том числе частная, участие государства в данном случае вовсе необязательно", - сказал Модестов "Интерфаксу" в среду.

"В любом случае, с тем же "Новичком". Что в конечном итоге это означает? В принципе чего-то изобличающего нас или еще кого-то в этом нет. Дальше надо искать, кто это сделал", - отметил эксперт.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли на лечение в клинику Charite в Берлине.

В 2018 году британские власти сообщали о применении "Новичка" против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По мнению властей королевства, к отравлению причастны российские власти. В России отвергают эти обвинения.

Хроника 20 августа – 02 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Академия военных наук Сергей Модестов Алексей Навальный Германия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об отсутствии фактуры в заявлении Германии о Навальном

Навальный попал в больницу

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит
Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Навальный попал в больницу

Проверка пока не выявила признаков умышленного отравления Навального

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');