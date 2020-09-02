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В ФРГ заявили о следах яда из группы "Новичок" в организме Навального

Источник "Интерфакса" в свою очередь сообщил, что эксперты в РФ не нашли доказательств отравления оппозиционера

В ФРГ заявили о следах яда из группы "Новичок" в организме Навального
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

По словам немецкого чиновника, то, что Навальный в России "стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества - это вопиющий случай". "Федеральное правительство (Германии) осуждает это нападение самым серьезным образом. Призывает российское правительство дать объяснение этому случаю", - говорится в заявлении Зайберта.

Представитель немецкого правительства также сообщил, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.

Кроме того, Зайберт сказал, что ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними совместную реакцию на этот инцидент. Немецкие власти также свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), добавил представитель кабмина.

В свою очередь информированный источник в Москве заявил в среду "Интерфаксу", что российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет.

"Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства. "Этим выводам мы доверяем", - подчеркнул он.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и оппозиционер в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли в клинику Charite в Берлине. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме Навального следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно. Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации оппозиционера.

"Новичок"

О нервно-паралитическом веществе "Новичок" впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

В июне этого года четыре семейства опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

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