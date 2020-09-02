МИД РФ заявил об отсутствии фактуры в заявлении Германии о Навальном

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Берлина по состоянию здоровья Алексея Навального лишены фактуры, Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества, отмечают в МИД РФ.

"В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества", - заявили журналистам в среду на Смоленской площади.

В Москве допускают, что заявлениями по поводу Навального Берлин пытается заранее обосновать некие "ответные меры" в адрес России.

"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО", - говорится в сообщении.

Однако, как отметило российское внешнеполитическое ведомство, "если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов".

Российская сторона по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры России и российских медицинских учреждений, отметили в министерстве.

Москва ждет медицинских данных

Ситуация с Навальным должна находиться в компетенции медиков, а не политиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные вещи - все, что касается диагнозов, предположений о состоянии здоровья, конкретных и четких формулировок, связанных с диагнозом, - это компетенция медиков. Как только политики начинают заменять собой медицинские учреждения и врачей, можно сразу говорить об абсолютной нечистоплотности", - сказала Захарова в среду в эфире телеканала "Россия 1".

"Нам нужны формулы, нам нужны заявления медицинских учреждений, нам нужны документальные материалы, которые должны быть переданы в ответ на официальный запрос российской стороны", - отметила дипломат.

"Положите на бумагу ваши данные, передайте российской стороне. Наше посольство работает круглосуточно, очень ждет этих материалов. Все остальное называется просто: информационная кампания, и мы это все проходили", - добавила Захарова.

Она заявила, что на кону реноме Берлина, "потому что такими вещами заниматься просто нельзя". Захарова также рассказала, что российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву в ходе встречи в МИД Германии не было предоставлено никаких деталей по делу Навального. "Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего ровным счетом", - сказала она.

Следы "Новичка"

Ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что лаборатория бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Сначала он был госпитализирован в Омске, а затем перевезен на лечение в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.