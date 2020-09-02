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Белый дом заявил о готовности добиваться наказания виновных в отравлении Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне в среду заявили о глубокой обеспокоенности в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок", сообщает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

В заявлении Белого дома говорится, что США совместно с союзниками выражают готовность привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". По его словам, правительство ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным, будут в ближайшие дни обсуждать совместную реакцию.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может. По ее мнению, Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать. Берлин также призвал Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным.

Между тем российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет, заявил "Интерфаксу" в среду информированный источник в Москве. В Москве по-прежнему ждут от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным, заявили в среду в МИД России.

О нервнопаралитическом веществе "Новичок" впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

В июне этого года четыре семейства опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

США РФ Германия Алексей Навальный

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