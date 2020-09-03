В Энгельсе осуждены экс-полицейские, укравшие деньги со счета умершего

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор двум бывшим полицейским, обвиняемым в краже и должностном преступлении, сообщается на сайте управления СКР по региону.

По версии следствия, 18 июня 2019 года в отдел полиции Энгельса, где фигуранты дела работали участковыми, жители дома сообщили о трупном запахе их соседней квартиры. В ней участковые обнаружили тело умершего 68-летнего мужчины и его мобильный телефон. С помощью "мобильного банка" они перевели со счета владельца 40 тыс. 361 рубль на счет, принадлежащий родственнику одного из полицейских, и затем потратили эти деньги.

Позже родственница умершего обратилась в полицию и попросила выяснить, кто снял деньги с его счета. Тогда один из участковых, чтобы скрыть преступление, вынес от имени другого полицейского незаконное постановление об отказе возбудить уголовное дело, говорится в пресс-релизе.

Суд квалифицировал действия одного из полицейских как кражу с банковского счета и злоупотребление должностными полномочиями, второго - только как кражу. Они были приговорены к двум и одному году колонии общего режима соответственно.