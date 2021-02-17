Бывший участковый получил условный срок за передачу данных об умерших

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске Дзержинский суд сообщил, что назначил условные сроки бывшему полицейскому и организатору похорон за получение и дачи взятки за заведомо незаконные действия.

Суд установил, что с 15 февраля 2017 года по 3 мая 2019 года тогдашний майор полиции регулярно за деньги сообщал организатору ритуальных услуг информацию об адресах умерших жителей Дзержинского района, бизнесмен затем договаривася с их родственниками о похоронах. В общей сложности полицейский получил за это 120 000 рублей.

Бывший сотрудник полиции приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд также оштрафовал его на 360 000 рублей, лишил звания "майор полиции" и запретил в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органов, связанные с выполнением функций представителя власти.

Похоронный агент приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно и оштрафован на 480 000 рублей.