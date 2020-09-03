"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономики разработало и направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг на онлайн-аукционах: согласно документу, начальная стоимость таких номеров на торгах может достигать 6 млн рублей и выше, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей министерства.

Ведомство направило в правительство проект постановления, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и в Бюджетный кодекс, которые позволят регионам продавать на аукционах "красивые" номера. Такой номер нельзя будет получить случайно, гражданин сможет выбрать его на портале госуслуг, чтобы затем выкупить право пользоваться им на торгах, поясняет "Ъ".

Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ): минимальная стоимость составит 600 тыс. руб. Также будут установлены свои тарифы и для номеров мотоциклов: за номер с одинаковыми буквами в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) придется заплатить как минимум 200 тыс. руб.

Всего Минэкономики предлагает 13 вариантов тарифов для "красивых" номеров. Каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что теоретически начальная стоимость автономера на аукционе сможет достигать 6 млн руб., мотономера - 2 млн руб., поясняет "Ъ".

Торги будут идти один месяц. Покупая машину с "красивым" номером, гражданин также должен будет заплатить государству его аукционную цену. Доходы от продажи таких номеров поровну разделят федеральный и региональный бюджеты. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

Представители аукционов в беседах с "Ъ" предложения Минэкономики поддержали. Так, представитель портала Anomera.org Евгений Соколово заявил, что с принятием законопроекта рынок торговли госномерами вырастет. Он также прогнозирует, что номера с одинаковыми цифрами и буквами будут продаваться в Москве по цене больше 1 млн рублей.

Глава союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева сочла все проект "очень сложным" с технической точки зрения: по ее словам, "нужно будет подготовить информационные системы, сервисы и т. д". Она также усомнилась, что новые правила вступят в силу с 2022 года, по ее мнению, сроки могут быть сдвинуты.