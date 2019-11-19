"Ъ" узнал о согласовании схемы продажи "красивых" номеров машин

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - МВД и Минэкономики согласовали концепцию системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

О достигнутых договоренностях между двумя ведомствами изданию рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. В Минэкономики ситуацию "Ъ" не прокомментировали. Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) разделят на обычные и "красивые" — с совпадающими буквами, цифрами и т. д. (конкретные принципы формирования разработают позже), узнала газета. Получить "красивый" ГРЗ можно будет при заполнении заявления на регистрацию авто через портал госуслуг.

Помимо стандартной услуги (получение номера, созданного системой) автомобилистам предложат и новую опцию: они смогут выбрать номер, заплатив повышенную пошлину (например, 5–10 тыс. руб., размер определит Минэкономики). При выборе номера гражданин должен будет ввести на портале желаемое сочетание букв и цифр, проверить, не занято ли оно, и подтвердить бронь номера, после чего он будет обязан выкупить номер в течение суток.

Также можно будет выбрать понравившийся номер из массива "красивых" номеров. В этом случае пошлина будет на порядок выше, сбор может достигнуть 200-300 тыс. руб., такова цена некоторых ГРЗ на сером рынке, отмечает "Ъ". Однако размер данной пошлины еще не определен, пишет издание. Возможно, что в Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий. Подобная схема уже работает в Казахстане, обращает внимание "Ъ".

В правительстве предусмотрели и другой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент: власти субъектов РФ смогут их вводить региональными законами. Кроме того, Минэкономики выдвинуло идею выставления ГРЗ на аукцион. Таким образом в ведомстве хотят создать дополнительные источники пополнения бюджета.

Если гражданин соглашается на участие в торгах, сначала ему выдают обычный номер из "общего" массива, а уже после окончания торгов (они будут длиться примерно месяц) госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

В настоящее время номера продают вместе с машинами-донорами, напоминает "Ъ". Гражданин покупает авто вместе с желаемым ГРЗ, а затем устанавливает знак на свою машину. В Сети номера могут стоить 1–2 млн руб. В соответствии с вышеупомянутой схемой продажи, при реализации машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.

Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак. Исключение сделают только для ситуаций, когда машина с "красивым" номером регистрируется на другого человека в связи с получением автомобиля по наследству. Такая схема сделает теневой рынок торговли номерами невыгодным и полностью нелегитимным, в итоге он изживет себя, уверен источник "Ъ", знакомый с разработкой концепции.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов полагает, что на практике будет работать только свободный выбор номеров за повышенную пошлину. "Все остальные варианты — слишком сложны и дороги. Предлагаемая схема сделает невозможным процесс получения "красивых" номеров, никто за такие деньги их покупать не будет. В реальности самыми ходовыми являются ГРЗ за 15–20 тыс. рублей", - отмечает Шкуматов.