Торги на российском рынке акций открылись ростом котировок "Яндекса"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и остающихся опасений о введении новых санкций за отравление Алексея Навального. Растут котировки "Яндекса", а акции Polymetal подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи прибавил 0,01%, до 2956,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1234,17 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,1%.

Доллар подорожал на 17 копеек до 75,58 рубля, золото подешевело до $1936 за унцию.

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок", заявило днем ранее правительство Германии. Германия, Великобритания, Франция и США призвали Москву дать ответ на случившееся.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву в германском МИД не предоставили никаких деталей по делу Навального. Она добавила, что МИД Германии не информировал российского посла о возможности введения санкций против России из-за ситуации с Навальным.

Выросли котировки "Яндекса" (+2,1%), Сбербанка (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Мобильных телесистем" (+0,1%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции Polymetal (-1,5%, до 1943,9 рубля; дивиденды за первое полугодие 2020 года - 29,49 рубля на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Россетей" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусАла" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, заявление властей Германии о том, что Навальный был отравлен веществом "Новичок", дало почву для пересмотра инвесторами оценок рисков, связанных с возможностью усиления санкций западных стран в отношении России. Это стало фактором давления на курс рубля, котировки российских ОФЗ и высоколиквидных акций.

Утром в четверг котировки высоколиквидных бумаг могут оставаться под давлением санкционных рисков и неопределенного внешнего фона (укрепление доллара США на мировом валютном рынке негативно влияет на динамику цен на сырье и спрос на развивающихся рынках в целом). На валютном рынке в течение дня не исключена возможность повторного "тестирования" долларом отметки 75,5 рублей под влиянием внешних факторов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что в течение торгов российские активы могут перейти к восстановлению.

В конце недели внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. В четверг будет опубликован блок данных по индексам деловой активности в сфере услуг в Европе и США, а в пятницу выйдут цифры по рынку труда США - уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Публикуемая статистика может оказать существенное влияние на оценки инвесторами темпов восстановления мировой экономики, а значит, и на их отношение к широкому спектру активов.

Утром в четверг в российских акциях могут преобладать продажи на фоне сохранения геополитических рисков. Однако уже к середине торгов вероятна активизация покупок, что позволит рынку выйти на положительную территорию. Этому поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. При этом динамику рынка в последние часы торгов определит статистика по индексам деловой активности в Европе и США. Ожидается, что в ходе сессии индекс МосБиржи сможет удержать позиции в диапазоне 2950-3000 пунктов, считает Зварич.

В среду в США индексы выросли на 1-1,6%, обновив максимумы на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

При этом участники рынка в основном проигнорировали неоднозначную статистику, включая данные о занятости в частном секторе экономики США в августе, которые оказались слабее, чем ожидалось, указывая на медленное восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом возможных катализаторов, пишет MarketWatch.

Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер, хотя Пелоси сообщила после краткого телефонного звонка во вторник, что между двумя сторонами сохраняются "серьезные разногласия".

Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение пока так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут положительные результаты.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), в августе опустился до 45 пунктов с 45,4 пункта в июле, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на аналогичное снижение индикатора. Значение показателя седьмой месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует об ухудшении деловой активности в сфере услуг.

Тем временем значение сводного PMI Японии было пересмотрено в сторону повышения - до 45,2 пункта с предварительных 44,9 пункта. В июле его значение составило 44,9 пункта. Показатель в августе достиг максимального уровня с февраля текущего года.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в среду официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 54 пунктов с 54,1 пункта месяцем ранее. Тем не менее значение индекса остается выше отметки в 50 пунктов четвертый месяц подряд, что говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Сводный индекс деловой активности в Китае в прошлом месяце вырос до 55,1 пункта с июльских 54,5 пункта.

Нефть утром в четверг продолжает оставаться под давлением после отката среды, несмотря на данные о резком сокращении запасов и добычи в США. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $44,19 за баррель (-2,5% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $41,33 за баррель (-2,9% в среду).

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,36 млн баррелей (до 498,4 млн баррелей) при прогнозах снижения на 1,2-2 млн баррелей; также сильнее ожиданий упали резервы бензина и дистиллятов. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Резкое падение запасов сырья не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.