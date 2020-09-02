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В Думе оценили вероятность отключения РФ от SWIFT в рамках темы новых санкций

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сомневается в возможности отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в рамках возможных санкций, связанных с новым поворотом в деле Алексея Навального.

"Я не думаю, что отключат от SWIFT, потому что тогда сразу будет понятно, что это политически мотивированное решение, которое "шито белыми нитками". И самое главное, что оно ни к чему хорошему не приведет ни европейские страны, ни США. Хотя Америку, наверное, в меньшей степени, но страны, с которыми у нас достаточно крупный товарооборот, достаточно большой объем операций проходит через систему SWIFT, серьезно пострадают тоже. Это решение ударит и по нашим партнерам", - сказал глава думского комитета "Интерфаксу".

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Говоря о других возможных экономических мерах, депутат отметил, что Россия адаптировалась к экономическим санкциям, принимала меры с точки зрения поддержания экономики: "Нам уже ничего не страшно, мы адаптировались, принимали контрмеры с точки зрения экономики. Я допускаю, что против каких-то политических персон будут решения приниматься, а чисто экономические меры, сейчас все убедились, что они не работают. Основные потери - имиджевые, влияющие как раз на привлечение займов и расширение торговли, а с точки зрения подрыва экономики любые решения Запада преодолимы".

"Отравлять "Новичком" внутри страны так глупо, примитивно, если это так, что требует, конечно, еще проверки, но если это так, то это откровенная провокация, которая направлена специально против российских властей. Никак иначе это нельзя объяснить. Я исхожу из того, что западные политики это тоже должны понимать", - добавил депутат.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". При этом Зайберт сообщил, что нервно-паралитическим боевым веществом Навального отравили в РФ.

В условиях усиления геополитических рисков из-за отравления оппозиционного политика доллар и евро заметно ускорили рост на Московской бирже в среду вечером: курс доллара США составил 75,34 руб. в 19:00, что на 1,76 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,19 руб., подорожав на 1,53 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,65 рубля - до 81,57 рубля.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель. В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин уже в ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС реакцию на ситуацию с российским оппозиционером.

Госдума Алексей Навальный

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