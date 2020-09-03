Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с впервые за 50 лет отмечен во Владивостоке

Последствия штормового ветра во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ураган рекордной силы вызван во Владивостоке тайфуном "Майсак", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в четверг.

Во Владивостоке плавучий док "Восточной верфи", сорванный с якоря ураганным ветром, врезался в боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота. Масштаб повреждений пока оценить сложно. Продолжается борьба со стихией.

Безалаберность опаснее любого внешнего врага pic.twitter.com/BnDZ8YNUxZ — Командир Полка (@kompolk) September 3, 2020

"Порывы ветра во Владивостоке - до 40 м/с, на мысовых метеостанциях - до 43 м/с. Во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931 и в 1969 годах", - сказал Чулков.

Ранее в четверг стало известно, что плавучий док предприятия "Восточная верфь" сорвало ураганным ветром в бухте Улисс во Владивостоке, затем док врезался в причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

"Корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док", - сообщили "Интерфаксу" в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Представитель "Восточной верфи" в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, на плавучем доке находились несколько человек, они не пострадали.

"Док отбуксирован, степень повреждений и размер ущерба будет определяться после урегулирования ситуации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье из-за приближения тайфуна "Майсак" приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания.

Самолеты и вертолеты морской авиации используются по фактической погоде, корабли и суда, находящиеся в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Как сообщалось, в Приморье из-за тайфуна "Майсак" объявлено штормовое предупреждение, основной удар стихии придется на южные и западные районы края. Занятия в школах на юге края отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Без света остались около 43,5 тыс. человек.