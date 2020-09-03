Тайфун "Майсак" оставил без света почти 80 тыс. жителей Приморья

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Количество населенных пунктов в Приморском крае, где из-за тайфуна "Майсак" нарушено энергоснабжение, за несколько часов удвоилось.

"Без энергоснабжения осталась часть бытовых потребителей в 74 населенных пунктах Приморья (около 79, 5 тыс. человек)", - сообщает ситуационный центр Минэнерго.

Ранее сообщалось, что без света остаются около 43,5 тыс. человек в 37 населенных пунктах.

Пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании в свою очередь сообщила, что больше всего отключений произошло во Владивостоке, Надеждинском, Хасанском районах.

"На южных территориях края сохраняется сильный ветер, что существенно затрудняет восстановление электроснабжения и приводит к повторным отключениям. Восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, ураган, вызванный "Майсаком", стал причиной сбоя в движении пассажирских поездов в Приморском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"Из-за ураганного ветра, вызванного прохождением над Приморским краем тропического тайфуна "Майсак", на участке Владивосток - Смоляниново Дальневосточной железной дороги произошло отключение внешнего электроснабжения. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Прибывающие во Владивосток электрички следуют с двухчасовой задержкой. Из-за непогоды отменяются пригородные поезда отправлением со станции Владивосток, кроме следующих в Уссурийск, Находку и Ружино.

Также стало известно, что из-за буйства стихии во Владивостоке серьезно пострадал местный житель - во время урагана на него упал рекламный щит.

"Мужчина в тяжелом состоянии с травмой головы после падения рекламного щита доставлен в ближайший травмпункт на личном автомобиле очевидцами происшествия. Осмотрен, оказана экстренная медицинская помощь, в сопровождении полиции отправлен в больницу", - сообщили журналистам в Минздраве региона.

По данным властей, во время урагана в городе повалило больше 100 деревьев, сорваны крыши с нескольких зданий.

Как сообщалось, в Приморье из-за тайфуна "Майсак" объявлено штормовое предупреждение, основной удар стихии пришелся на южные районы края. Занятия в школах на юге края отменены, закрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Порывы ветра во Владивостоке достигали рекордных 40 м/с.