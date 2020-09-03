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Володин счел ситуацию с Навальным акцией для введения новых санкций

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит в развитии ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным доказательство того, что это спланированная акция против России.

"Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны", - сказал Володин в четверг. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Он подчеркнул, что российское руководство в случае ухудшения состояния здоровья Навального в немецкой клинике не сможет исключать, что эта ситуация является провокацией, организованной на территории Германии.

Володин добавил, что с момента вывоза Навального в ФРГ у России нет никаких данных, необходимых для оценки состояния здоровья Навального. "Под угрозу поставлена жизнь гражданина России. Необходимо сделать все, чтобы российская сторона получила доступ ко всем материалам, касающимся дела Навального. Чтобы российские специалисты могли оценить его состояние", - сказал председатель Госдумы.

Он также выразил готовность использовать парламентские связи стран для налаживания диалога по ситуации с оппозиционером.

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