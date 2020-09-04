СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

Это Западно-Сибирское управление СК на транспорте

Отражение окон клиники Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России направил заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади о совершении преступления в отношении Алексея Навального в Западно-Сибирское управление ведомства на транспорте. Это следует из материалов Басманного суда Москвы.

"Суть письма сводится к тому, что обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте", - огласила письмо в суд из СК судья Евгения Николаева.

"Мы не комментируем эту тему", - сказал "Интерфаксу" представитель Западно-Сибирского главка СК.

Басманный суд рассматривает жалобу Гимади на бездействие СК по его обращению об отравлении Навального.

Гимади заявил суду, что письмо от СК незаконно. По его словам, оно датировано 3 сентября, хотя срок ответа на такие обращения составляет три дня.

Алексей Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли в берлинскую клинику Charite.

Соратники Навального заявили, что его отравили. Гимади 20 августа сообщил, что юристы ФБК подадут в СК заявление о возбуждении уголовного дела по статье о посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК).

1 сентября он сказал, что фонд за 12 дней не получил от СК никакого ответа, в том чилсе отказа, и пожаловался на бездействие следствия в Басманный суд.

В Charite вскоре после госпитализации Навального заявили, что он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство Германии сообщило, что анализы показали, что политика отравили веществом из группы "Новичок". Канцлер Ангела Меркель, другие мировые лидеры и международные организации призвали Москву расследовать случившееся.

При этом врачи омской больницы не раз заявляли, что ни местные лаборатории, ни московские не нашли в организме пациента следов отравления. Они диагностировали у него только нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также несколько раз говорил, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку врачи не нашли, чем политика могли бы отравить.

Транспортная полиция проводит по факту доследственную проверку, об этом стало известно 27 августа. Западно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что проверка обстоятельств госпитализации Навального была инициирована сразу же после ухудшения его состояния.

3 сентября Песков сказал, что, по его мнению, отравление Навального никому не могло быть выгодно. Он напомнил, что Генпрокуратура России направила в ФРГ запрос о правовой помощи, Берлин его получил, но ответа до сих пор не дал. В Москве заинтересованы выяснить, что случилось "с берлинским пациентом", и продолжают ждать информацию от Германии, отметил он.