Вице-премьер Борисов не ждет новой волны COVID-ограничений в экономике

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с серьезными карантинными ограничениями в промышленности из-за коронавируса, скорее всего, не повторится, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на Столыпинском форуме в Москве.

"Мы имеем статистику, она обнадеживающая, не так ситуация критична. И темпы восстановления различных отраслей впечатляют, дают основания (думать - ИФ), что мы выберемся из этой ситуации", - сказал Борисов, выступая на пленарной сессии "Иммунная система мировой экономики" Столыпинского форума.

Борисов считает, что РФ "достаточно комфортно" прошла пик распространения коронавируса, и что меры правительства, Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с пандемией дают свои результаты.

"Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии, и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность, на рубеже марта, апреля, мая", - сказал вице-премьер.