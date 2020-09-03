Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Вице-премьер Борисов не ждет новой волны COVID-ограничений в экономике

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с серьезными карантинными ограничениями в промышленности из-за коронавируса, скорее всего, не повторится, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на Столыпинском форуме в Москве.

"Мы имеем статистику, она обнадеживающая, не так ситуация критична. И темпы восстановления различных отраслей впечатляют, дают основания (думать - ИФ), что мы выберемся из этой ситуации", - сказал Борисов, выступая на пленарной сессии "Иммунная система мировой экономики" Столыпинского форума.

Борисов считает, что РФ "достаточно комфортно" прошла пик распространения коронавируса, и что меры правительства, Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с пандемией дают свои результаты.

"Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии, и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность, на рубеже марта, апреля, мая", - сказал вице-премьер.

Юрий Борисов Коронавирус

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Навальный попал в больницу

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве
ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита Ефремова просит для него "любой" приговор без лишения свободы

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября
Навальный попал в больницу

Володин счел ситуацию с Навальным акцией для введения новых санкций

Навальный попал в больницу

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал пожаловался на угрозы следствия

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту
Навальный попал в больницу

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');