В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.

"Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам", - добавил он.

Ранее власти Москвы опровергали "бесконечные слухи" о возобновлении ограничений после 15 сентября. Мэр Сергей Собянин отмечал, что эти слухи "просто поражают своей устойчивостью", хотя он не раз говорил, что никаких планов на этот счет нет.

При этом мэр высказывал мнение, что осенью ситуация в городе может осложниться в связи с началом учебы, что придется привыкать жить с коронавирусом, но в целом заболеваемость в Москве будет на уровне европейских столиц и город в общем пережил пандемию со сравнительно небольшими потерями. По его оценке, заболеваемость в регионе надолго сохранится на уровне 650-700 новых случаев в сутки.