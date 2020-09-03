Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 9 декабря продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в убийствах, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия (о продлении ареста Фургалу - ИФ) подлежащим удовлетворению", - говорится в решении судьи Евгении Николаевой.

Заседание по просьбе следствия и прокуратуры прошло в закрытом режиме для сохранения безопасности участников уголовного судопроизводства. Как ожидается, защита обжалует решение суда.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.