Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу собрала не более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации города.

"В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек", - говорится в сообщении.

В мэрии заявляют, что в Хабаровске отмечается "резкое снижение количества участников несанкционированных акций".

В городской администрации также сообщили, что с 11 июля в крае зарегистрировано 4126 административных правонарушений, совершенных участниками "автопробегов" в поддержку арестованного экс-губернатора. По данным мэрии, сотрудники органов внутренних дел региона составили 173 протокола об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрен 151 материал, были арестованы 22 человека.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.