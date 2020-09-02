Регионы получат почти 5 млрд рублей на развитие дорожной сети

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделении регионам 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба правительства.

Эти деньги пойдут на строительство новых дорог и на ремонт старых. Их выделили в рамках национального проекты "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы".

В числе получателей трансфертов – республики Башкирия, Марий Эл, Тува и Северная Осетия, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

Доклад о расходовании средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.