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Двое членов экипажа плавучего крана погибли из-за тайфуна в Приморье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Плавучий кран "Черноморец - 34" выбросило на отмель в бухте Теляковского, двое членов экипажа погибли, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В результате неблагоприятных метеорологических условий 3 сентября 2020 года около 23:25 (16:25 по Москве) в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран "Черноморец-34" (судовладелец - ПАО "Славянский судоремонтный завод"), на борту которого находился экипаж в количестве 9 человек. В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали", – сказано в сообщении.

Спасательная операция продолжается, " угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует".

Кроме того, около 15:00 (8:00 по Москве) 3 сентября с места швартовки в бухте Улисс залива Петра Великого сорвало плавучий док, принадлежащий АО "Восточная Верфь". В результате он совершил навал на причал Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

"Спустя 2 ч. 30 мин. буксирами док ошвартован к неиспользуемому причалу. Пострадавших нет, загрязнение окружающей среды отсутствует", - сообщает пресс-служба.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет безопасности мореплавания в связи с этими случаями.

Как сообщалось, в результате прохождения тайфуна "Майсак" в Приморье погиб мужчина, на которого упало поваленное ветром дерево. Кроме того, стихия нанесла урон системе электроснабжения региона - Без света остались 150 тыс. человек в более чем 70 населенных пунктах. Отключено 1 тыс. 200 подстанций и более 70 линий электропередачи.

Приморье тайфун Майсак

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