Новый тайфун придет на Дальний Восток 7 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Погода в порту Козьмино на Дальнем Востоке улучшается, ветер стих, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"В случае позитивного развития штормовое предупреждение могут снять в предстоящую ночь, налив планируется на субботу, 4 утра (мск). Приход следующего тайфуна ожидается 7 сентября", - уточнил он.

Между тем губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что тайфун "Майсак" нанес ущерб в десятки миллионов рублей.

"Сложно сейчас сказать (о размере ущерба - ИФ), мы подсчитываем сейчас ущерб по кровлям, по урожаю. Пострадали поля, повалило кукурузу более чем на 600 гектарах в различных хозяйствах. Думаю, это в пределах, наверное, около двух сотен миллионов (рублей - ИФ), если брать в целом ситуацию по краю. Пока рано говорить об этом, потому что есть только приблизительные оценочные расчеты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Тайфун "Майсак" в четверг, 3 сентября, вызвал в Приморье ураганный ветер. За медпомощью обратились 55 пострадавших от урагана жителей региона. Один человек погиб из-за упавшего на него дерева. Также погибли два члена экипажа плавучего крана "Черноморец - 34", который из-за непогоды выбросило на отмель в бухте Теляковского.

Последствия тайфуна в крае устраняют около 5 тыс. человек. В нескольких муниципалитетах введен режим ЧС.