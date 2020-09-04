ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.

Как заявили в пятницу "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, эти граждане были задержаны в ряде регионов РФ, они планировали массовые убийства "с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия", а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений.

При этом, добавили там, 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Преступные планы злоумышленников подтверждаются изъятыми у них личными дневниками и средствами связи, в которых были обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, "схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей", заявили в спецслужбе.

В ходе обысков изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.