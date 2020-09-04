Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября.

Центр общественных связей (ЦОС) распространил видеонарезку задержаний 13 подозреваемых, в которой демонстрируется переписка одного из задержанных.

"Уже четыре бомбы собрал. Теракт хочу сделать в своей школе. Пойду на линейку в школу и там бомбану", - говорится в сообщениях задержанного в переписке. При этом он заявляет, что хотел бы убить сто человек.

Во время обысков у задержанных были обнаружены пистолеты, кастеты, гильзы, порох, керосин, поражающие элементы для самодельной бомбы, элементы предполагаемых взрывных устройств.

Также у одного из них обнаружен снимок класса, на котором большинство запечатленных людей перечеркнуты, и рукописные инструкции по изготовлению бомбы.

На видео было показано задержание двух молодых людей в разных местах проживания.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении ряда нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов и о задержании 13 человек. По данным спецслужбы, задержанные планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия.

При этом, добавили там, 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

"Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей", - заявили в спецслужбе.

В ходе обысков изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.